Sitzungen und mehr in Moers So geht handgemachter Karneval

Moers · Kleinfastnacht in Asberg, inkusiver Karneval in Hochstraß, ein närrisches Jubiläum in Meerbeck: drei Beispiele dafür, wie schön die fünfte Jahreszeit auch abseits der großen Bühnen sein kann. Und einen neuen Pfeifenritter gibt es auch.

12.02.2023, 18:15 Uhr

Die Sammelteams der Kleinfastnacht machen sich mit ihren Bollerwagen auf den Weg. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich