Einsatz für die Feuerwehr Moers Drei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 57

Bei einem Unfall auf der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Krefeld sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr Moers wurde gegen 13.25 Uhr alarmiert. Das in einem Fahrzeug eingebaute Notrufsystem „eCall“ hatte der Leitstelle einen Unfall kurz vor der Anschlussstelle Moers-Kapellen gemeldet.