Moers : Unfall mit Auto und Zug am Bahnübergang

Beschädigtes Auto nach einem Zusammenstoß mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Wesel am 1.7. 2020. Foto: Kreispolizei Wesel

Düsseldorf Glimpflich ausgegangen mit drei leicht Verletzten ist ein Unfall an einem Bahnübergang in Moers: Der Zug „Der Xantener“ war bei einer Leerfahrt unterwegs, als ihn eine Autofahrerin offenbar übersah.

An einem unbeschrankten Bahnübergang am Frietweg in Moers ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Die Fahrerin des Wagens hatte nach Angaben der Kreispolizei Wesel nicht auf den Zugverkehr geachtet. Die 18-jährige Duisburgerin, ihr 16-jähriger Beifahrer und der Lokführer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt.