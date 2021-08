Kultur in Moers : Drei Kammermusik-Konzerte an nur einem Tag

Moers Die Musik kehrt in die Moerser Stadtkirche zurück. Violinistin Natascha Lenhartz veranstaltet einen Kammermusiktag mit Werken von Mozart, Beethoven, Schubert und Brahms. Drei Konzerte sind am 19. September zu erleben.

Die Violinistin Natascha Lenhartz plant ein Kammermusik-Event in der evangelischen Stadtkirche zu Moers. Unter dem Titel „5 + 5 = 6“ organisiert sie drei Kammermusikkonzerte aus Romantik und Klassik an einem Tag – und zwar am Sonntag, 19. September.

Die Musikerin ist überzeugt, dass ihre Rechnung aufgehen wird und sich die Musikfreunde in Moers nach langer konzertloser Zeit freuen werden. „Die Titel-Idee hängt mit den Konzerten selbst zusammen“, erläutert Natascha Lenhartz. Denn in den ersten beiden Konzerten werden jeweils zwei Streichquintette aufgeführt. „Im dritten Konzert kommen dann sechs Musiker zum Sextett zusammen.“ Das erste der drei Konzerte, die jeweils eine Stunde dauern, beginnt um 15 Uhr mit der Klassik. „Wir eröffnen mit dem Streichquintett von Mozart, das sich zwischen heiter und fröhlich sowie tieftraurig bewegt. Die Musik entspricht irgendwie unserer aktuellen Situation und macht gleichzeitig Mut, dass es weiter gehen wird“, sagt Natascha Lenhartz. Danach spielen die Musiker das Streichquintett von Beethoven. „Es ist sehr aufwühlend“, sagt die Musikerin.

Im Konzert um 17.30 Uhr soll dann das Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert in der Stadtkirche erklingen, bevor dann um 20 Uhr das Musiker-Sextett sich Brahms Komposition op. 18 annehmen wird. Es spielen Natascha Lenhartz, Petar Mancev (Violinen), Priscila Rodriguez, Emile Cantor (Violen) sowie Felix Zimmermann und Hannah Freienstein (Violoncelli). Die Musiker werden auf historischen Instrumenten spielen. Der Eintritt ist gestaffelt: 20 Euro für ein Konzert, 35 Euro für zwei Konzerte und 45 Euro für drei Konzerte. Karten sind erhältlich in der Barbara-Buchhandlung, bei Villa Wölkchen an der Fieselstraße und im Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Moers.