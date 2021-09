Grundschulleiter in Moers : Wir sind die Neuen

Barbara Niephaus (links, Uhrschule), Nina Schumacher (Dorsterfeldschule), und Sebastian Bödeker (Adolf-Reichwein-Schule). Foto: Peter Gottschlich

Moers An den Grundschulen in Moers vollzieht sich ein Generationswechsel. Gleich drei von 13 Schulen haben in den letzten Monaten neue Schulleiter erhalten. Wir stellen sie vor.