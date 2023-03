Stadtführungen in Moers Ein Rundgang durch das oranische Moers

Das oranische Moers Durch die oranische Zeit von Moers geht es am Freitag, 24. März, um 16 Uhr. Treffpunkt ist vor der SCI-Volksschule (Hanns-Albeck-Platz 2). Die Gästeführerin Anne-Rose Fusenig ist gewandet als Johanna von Schweichel, die von ihrem Schloss Lauersfort anreist und sich um die Nöte und Sorgen der Menschen von Moers kümmert. Ihr Optimismus tat vor 400 Jahren den Moerserinnen und Moersern gut. Damals wurde die oranische Befestigungsanlage mit Wall und Stadtgraben gebaut. Der große Brand 1605 vernichtete viel Hab und Gut. Der Neuaufbau der Häuser, der bis heute vielfach in der Stadt sichtbar ist, und die Verpflegung der vielen holländischen Arbeiter waren eine große finanzielle Herausforderung. Trotz aller Beschwerlichkeiten spricht man heute von der „goldenen Zeit“. Beispielsweise gab es damals eine Armenspeisung. Im Anschluss an die heitere Führung gibt es ebenfalls eine Verköstigung in einem Gastronomiebetrieb. Die Teilnahme an der Führung kostet mit Essen 18 Euro, ohne acht Euro.