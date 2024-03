Neue Intendanz in Moers Eine Doppelspitze für das Schlosstheater

Der in Erlangen geborene Regisseur Jakob Arnold studierte Philosophie, Altgriechisch und Theaterwissenschaft in München und anschließend Regie an der Folkwang Universität der Künste in Bochum. Seit 2018 inszeniert er an Theatern in ganz Deutschland. Daneben ist er als Dozent für Regie und Dramaturgie tätig. Von 2021 bis 2024 leitete er das Phoenix Theaterfestival in Erfurt. Daniel Kunze wurde in Linz, Österreich geboren. Er studierte Regie an der Folkwang Universität der Künste in Bochum. Seit 2017 arbeitet er als freischaffender Regisseur an verschiedenen Theatern in Deutschland und in der Schweiz.