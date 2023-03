Nachbarschaftsnetzwerk in Moers Zeitreise in Meerbecks Vergangenheit

Moers · Zum Dönekesnachmittag hatte das Meerbecker interkulturelle Nachbarschaftsnetzwerk 55 plus eingeladen. Das Gemeindehaus an der Bismarckstraße war Treffpunkt für einen geselligen Nachmittag mit Kaffeetafel. Warum das Netzwerk so erfolgreich arbeitet.

05.03.2023, 18:00 Uhr

Dieter Soyke und Friedrich Weber ließen Erinnerungen an das Meerbeck von einst wachwerden. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann

Bei Kaffee und Kuchen in der Meerbecker Vergangenheit schwelgen, das ist das einfache wie erfolgreiche Patentrezept des beliebten Dönekes-Nachmittags. Unter dem Motto „Wie haben die Menschen in Meerbeck früher gelebt“, gelang jetzt mit Friedrich Weber eine Zeitreise. Gäste steuerten ihre Geschichten, ihre Dönekes aus der Jugendzeit, dazu bei. Schulgeschichten und Poesiealben lebten wieder auf, wie Henkelmann und das Familienbad in der Zinkbadewanne. Damals spielten die Kinder Fangen, hinkelten, machten Gummitwist oder Fadenspiele wie „Schweinchen auf der Leiter“.