Forum im Autohaus Nühlen : Moers diskutiert über Wirtschaft und Ethik

Moers Das elfte GHP-Wirtschaftsforum im Autohaus Nühlen stand unter der Fragestellung, wie Wirtschaft, Ethik und soziales Engagement die Unternehmenskultur nachhaltig verändern kann.

Um jedoch ethisches Handeln in der Wirtschaft zu ermöglichen, sei heute der Unternehmer zu nachhaltigem Handeln aufgefordert. Er treffe die Entscheidungen. Ethik in der Wirtschaft schließe sich nicht aus, sondern brauche sich gegenseitig, so Schwartz. Er erinnerte an das Bild des „ehrbaren Kaufmanns“ mit dem DNA-Merkmal Verantwortung. Auch heute spiele Ethik in den Unternehmen wieder eine Rolle kombiniert mit sozialem Engagement. Ökonomie, Ökologie und soziales Engagement ergeben, wie in einem Kaleidoskop, dem Schönbildseher, ein schönes Bild, so Schwartz. „Wirtschaft muss sich bewegen.“ In welchen Projekten Unternehmen sozial engagiert sind, schilderten die Podiumsteilnehmenden wie Rupert Antes, Geschäftsführer der Duisburger Haniel-Stiftung. Sie engagiert sich mit Bildungsorganisationen für die Jugend vor Ort und überregional für die Begabtenförderung. „Soziales Engagement ist uns an jeder Stelle wichtig, wir leben es im Alltäglichen, beispielsweise in Vereinen“, so Andrea Wagner (GHP).