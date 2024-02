„Bürgermeistergespräch“ in Moers Diskussion über das Miteinander der Religionen

Wie kann ein interkulturelles Zusammenleben in Kostenpflichtiger Inhalt Moers aussehen? Der Andrang beim ersten „Bürgermeister-Gespräch / Görüşme“ im November 2023 im Grafschafter Museum war groß. Deshalb findet die nächste Veranstaltung am Dienstag, 20. Februar von 19 bis 21 Uhr, im Großen Saal des Alten Landratsamts (Kastell 5, 47441 Moers) statt. Stadtoberhaupt Christoph Fleischhauer setzt das Thema des ersten Bürgermeister-Gesprächs fort: „Christen, Muslime, Juden: Wege zur Vermeidung von Konflikten in Deutschland“. Er lädt Menschen jeglichen Glaubens zur offenen Diskussion ein und möchte Raum für persönliche Erfahrungen geben. Gesprächspartner sind Arzu Orhan (Ditib Türkisch-Islamische Gemeinde Meerbeck), Wolfram Syben (evangelischer Kirchenkreis Moers) und Rav Yitzchak Mendel Wagner (Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Krefeld). Der Eintritt ist frei. Anmeldung bis zum 19. Februar unter 02841 201226 oder per Mail an Diana.Schmitz@moers.de.