Konzert in Moers Dirk Wittfeld konzertiert mit Orchester an der Stadtkirche

in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Moers präsentiert das Orchester an der Stadtkirche am 22. Oktober um 18 Uhr ein Programm großer Werke von Arutjunjan bis Korsakov. Unter der Leitung von Stefan Büscherfeld (Konzertmeisterin ist Natascha Lenhartz) möchte Dirk Wittfeld als Solist seine eigene Verehrung für das Konzert für Trompete und Orchester von Alexander Arutjunjan auf die Zuschauer übertragen.