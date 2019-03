Die große Dinosaurier-Show gastierte jetzt in Moers im Kulturzentrum Rheinkamp: Dinos streicheln erlaubt

Moers Die große Dinosaurier-Show gastierte jetzt in Moers im Kulturzentrum Rheinkamp.

Riesige Dinosaurier liefen am Wochenende durch das Rheinkamper Kulturzentrum. „Die lebendige Dinosauriershow“ zog mit fünf Vorstellungen mehrere hundert Besucher an.

„Traust du dich, mit einem Tyrannosaurus Rex zu kämpfen?“, wollte einer der beiden von einem Kind wissen. Bei der Ankündigung: „Der Velociraptor ist aus dem Gehege ausgebrochen und verschwunden“ kam richtig Bewegung in die Menge. Einige suchten tatkräftig mit, während andere sich in die hinteren Reihen retteten. Die Mitmach-Show kam gut an. Anfassen war ausdrücklich erlaubt.

Irgendwann habe er überlegt, was denn noch gut ankommen könnte. „Irgendwann macht ja jedes Kind mal eine Dino-Phase mit“, wusste er aus eigener Erfahrung. Vom der ersten Idee bis zur ersten Show dauerte es fast ein Jahr. Er eignete sich viel Fachwissen an, um die Informationen in seine Show einzubinden. Er besuchte auch eine Reihe ähnlicher Ausstellungen, die seien aber nicht gut und sehr steif gewesen, sagte der Arnsberger. Ihm schwebte eine „lebendige Show“ vor. Die Figuren ließ er größtenteils in England anfertigen. Die NRW-Tour führt die Brüder aus Arnsberg am Wochenende nach Bottrop.