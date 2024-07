Autohandel in Moers Diebe stehlen Reifen mit Felgen von neun Autos

Auf einem Parkplatz eines Autohandels an der Klever Straße in Moers schlugen die Täter in der Nacht zu Montag zu. So gingen sie vor.

16.07.2024 , 14:32 Uhr

Die Polizei in Moers sucht Zeugen. Foto: dpa/David Inderlied

In der Nacht zu Montag, 15. Juli, haben unbekannte Täter jeweils einen Satz Reifen mit Felgen von neun verschiedenen Pkw, die auf einem Parkplatz eines Autohandels an der Klever Straße abgestellt waren, gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, zeichnete eine Überwachungskamera gegen 1.15 Uhr auf, wie ein Mann am Rand des Verkaufsgeländes mehrere Backsteine entwendete. Auf jenen Backsteinen bockten die Täter die Pkw anschließend auf. Die Täter stahlen die Reifen mit Felge und hinterließen lediglich die Radmuttern neben den Autos. Die Polizei sucht Zeugen, die auffälligen Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und Hinweise auf die Täter und gegebenenfalls ein Fluchtfahrzeug geben können: Polizeiwache Süd, Telefonnummer 02841 1710.

(juha)