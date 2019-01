Schon in den Tagen zuvor brachen Täter in zahlreiche Räume ein : Diebe brechen 14 Kellerräume auf

Streifenwagen (Symbolbild) Foto: dpa

Moers Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen vergangenen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 0.20 Uhr, insgesamt 14 Kellerräume eines Mehrfamilienhauses am Dresdener Ring auf. Auch an der Hochstraße (in der Nacht von Donnerstag auf Freitag), an der Essenberger Straße (in der Zeit zwischen Samstag, 5.Januar und Freitag, 11.Januar) und an der Keplerstraße (in der Zeit zwischen vergangenen Montag und Samstag) hebelten Unbekannte mehrere Kellertüren auf.

Die Einbrecher erbeuteten unter anderem diverse Werkzeuge und Autoradios.

Hinweise an die Polizei in Moers unter Telefon 02841 1710.

(RP)