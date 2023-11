Klartext für Kinder in Moers Wunschbaum-Aktion im Kinder- und Jugendbüro ist gestartet

Hier stehen weitere Wunschbäume in Moers: Medienhaus Moers am Kö, Kios West in der City, Coiffeur Dedters im Rheinkamper Ring, Markt-Apotheke in Repelen, Sparkasse Filiale Asberg, Enni Kundenzentrum, „Brillenmacher“ in Kapellen, Eurotec Loop in Utfort sowie Gartencenter Schlößer und Da Mimmo in Schwafheim.