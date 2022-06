Day of Song in Moers : Die Witches of Pitches suchen musikalische Verstärkung

Gerne erinnern sich die Witches of Pitches an das Konzert in der St. Quirinus Kirche in Neukirchen-Vluyn im April. Für 2023 planen sie ein eigenes Konzert. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Moers Die Sängerinnen freuen sich nach zwei Pandemie-Jahren auf viele Auftritte und planen mit der neuen Chorleiterin Andrea Stuckenholz ein eigenes Konzert für das nächste Jahr. Am 18. Juni machen sie beim Day of Song mit.

Wenn am 18. Juni das ganze Ruhrgebiet wieder zu einem großen Chor wird, werden auch die „Witches of Pitches Moers“ wieder beim „Day of Song“ dabei sein. Dort wird der Chor an verschiedenen Standorten in der Innenstadt von Moers ab 12 Uhr zu hören und zu sehen sein. Nach dem erfolgreichen Ladys Night Konzert der drei Frauenchöre (Barbershop Blend, Sound and Soul und den Witches of Pitches) in der Quirinus Kirche in Neukirchen-Vluyn im April begaben sich die Witches Anfang Mai erstmalig wieder auf eine Chorreise nach Mainz und kehrten voller Motivation, Ideen und neuem Elan zum gemeinsamen Singen zurück. Die coronabedingten Einschränkungen der letzten zwei Jahre sind mehr in den Hintergrund gerückt, die Sängerinnen freuen sich auf Auftritte und planen mit der neuen Chorleiterin Andrea Stuckenholz aus Essen ein eigenes Konzert in 2023.