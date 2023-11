Fotokalender 2024 von Christian Behrens So schön sind die „Kleinen Welten am Niederrhein“

Der Wandkalender „Im Himmel überm Niederrhein“ kostet 23 Euro, der Tisch „Kleine Welten am Niederrhein“ ist inklusive Holzständer für 15,80 Euro erhältlich. Beide Kalender gibt es bei Christian Behrens (0178 8204592), in der Barbara Buchhandlung in Moers, in der Elefanten Apotheke Moers-Schwafheim und bei Edeka Müser in Schwafheim. In Neukirchen-Vluyn sind die Kalender in der Neukirchener Buchhandlung, bei Giesen-Handick und im Hofladen der Obstplantagen Bloemersheim zu kaufen.