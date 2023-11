Fotograf und Kleinkünstler aus Moers Mit den „Kleinen Welten“ durch das Jahr 2024

Der Wandkalender „Im Himmel überm Niederrhein“ (Format 42 x 29,7 Zentimeter) kostet 23 Euro. Der Tischkalender „Kleine Welten am Niederrhein“ (Format 21 x 14,8 Zentimeter) ist inklusive Holzständer für 15,80 Euro erhältlich. Beide Kalender gibt es bei Christian Behrens (0178 8204592), in der Barbara Buchhandlung in Moers, in der Elefanten Apotheke Moers-Schwafheim und bei Edeka Müser in Schwafheim. In Neukirchen-Vluyn sind die Kalender in der Neukirchener Buchhandlung, bei Giesen-Handick und im Hofladen der Obstplantagen Bloemersheim zu kaufen.