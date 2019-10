Zweites Oktoberfest in Moers-Meerbeeck : Die Meerbecker Wiesn zieht

Wer braucht Münschen? Ein „wondervolles“ Oktoberfest haben die Meerbecker am Wochenende gefeiert. RP-Foto: Norbert Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers-Meerbeck Meerbeck hat am Samstag sein zweites Oktoberfest gefeiert und mit blau-weißem Zauber beim Publikum hoch gepunktet. Das Ziel von Veranstalter und Brautmodenausstatter Sebastian Mörth: Stadtteil-Identität stärken.

Von Sabine Hannemann

Schon lange vor Beginn hat sich eine Menschenschlange gebildet. Ein buntes Bild bietet sich am Samstag auf dem Meerbecker Markt mit Dirndl-Trägerinnen und Männern in Lederhosen. Alle haben ein Ziel. Sie wollen das blau-weiße Oktoberfestzelt entern und wieder einen Pflock an Gemütlichkeit außerhalb des anerkannten Weißwurstäquators in den Meerbecker Boden schlagen.

Der Andrang ist enorm, doch Geduld hat Vorfahrt. „Wir geben gerade noch die reservierten Karten aus“, sagt Veranstalter und Brautmodenausstatter Sebastian Mörth über das „wondervolle Oktoberfest“. Er bewegt in Meerbeck viel, wenn es um das örtliche Profil und die Zusammengehörigkeit eines Sprengels geht. Super Gaudi mit viel „Musi“ ist angesagt, der 35-Jährige hat mit seinem Team erneut ganze Arbeit geleistet und den Moerser Stadtteil mobilisiert. 500 Karten waren in Windeseile und früh verkauft. Das Oktoberfest ist nach dem Sommerfest eine weitere große Veranstaltung.

Info Weihnachtsmarkt und noch mehr Oktoberfest Das kommt als Nächstes Nach dem Sommer- und Oktoberfest geht es in Meerbeck am Nikolauswochenende, 7./8. Dezember, mit dem Weihnachtmarkt der Werbegemeinschaft weiter. Auch das dritte wondervolle Oktoberfest ist in Planung. Ab sofort können Tickets für das zweitägige Fest, 16./17. Oktober 2020, unter www.einfach-wondervoll.de gebucht werden.

Wie es sich gehört, steht zu Beginn ein Fassanstich auf dem Programm. SPD-Ratsfrau Anja Reutlinger, Mörth nennt sie Meerbecks heimliche Bürgermeisterin, sticht unter Trommelwirbel das Fass an. Es ist die einzig offizielle Handlung des Abends. Die Roland-Brüggen-Band spielt danach Wiesn-Hits und andere Ohrwürmer rauf und runter. Schnell ist Hochstimmung erreicht, die Tanzfläche füllt sich. Alles läuft. Servicekräfte bringen herzhafte Schmankerl und Bier an die Tische. Sebastian Mörth schaltet allmählich in den entspannteren Modus um. Allerdings bringt die zweite Meerbecker „Wiesn“ auch Neuerungen.

„Unser erstes Oktoberfest ist derartig gut gelaufen, dass wir in diesem Jahr die Gästezahl von 300 auf 500 Personen erhöht haben“, so Mörth. Im nächsten Jahr, so seine Planung, wird es ein zweitägiges Fest geben. Mittendrin der ehemalige Bergmann Heinz-Wilhelm Schlütter (61) im zünftigen Outfit. Schon bei der Premiere war er dabei. Das Oktoberfest weckt bei ihm die alte Verbundenheit untereinander am ehemaligen Zechenstandort. „Einfach toll. Alle in Tracht. Ich treffe meine alten Kumpels wieder, die ich über Jahre nicht gesehen habe“, sagt der Knappschaftsälteste. Dass der gebürtige Meerbecker Mörth solch ein Projekt gestemmt hat, verdient seine Anerkennung. „Darauf haben wir doch alle gehofft, dass endlich wieder etwas läuft. Und Sebastian hat es in die Hand genommen. So etwas braucht Meerbeck.“