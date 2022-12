Prinzenpaar aus Moers „Das sind unsere Lieblingsorden“

„Wie sind dort bei einer Karnevalsfeier“, sagt die Prinzessin. „Leider müssen wir schon am 11. Februar zurückzureisen. Dann sind wir zu Gast bei der KG Blau-Silber in Rheinhausen, bei der KG Elfenrat St. Marien in Hochstraß und der KG Elfenrat in Eick. Zum Abschluss besuchen wir die Bürgergemeinschaft Asberg, die an diesem Tag zum Eiersammeln unterwegs ist. Am Samtag vor dem Nelkensamstag ist viel los. Das ist stressig, aber auch schön, wie die ganze Session.“