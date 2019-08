Engagement in Moers : Die Chance auf ein eigenständiges Leben

Daniel Giebing arbeitet an einer Einsatzstelle am Reitweg in Rheinkamp. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Daniel Giebing hat trotz Leukämie beim sci seine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer absolviert.

Als Daniel Giebing in das Verwaltungsgebäude des „sci:integrationsunternehmens“ am Reitweg kommt, hat er gerade seine Arbeit zu Ende geführt. „Wir haben vorne Bäume geschnitten – und ich durfte den Schnitt mit dem Radlader abtransportieren“, sagt der junge Mann.

Vor drei Jahren begann der heute 27-jährige seine Ausbildung als Garten und Landschaftsbauer beim sci, die er jetzt Mitte Juni abgeschlossen hat. Seitdem kann er gleichberechtigt mit den anderen neun Kollegen in den Pflegekolonnen und bautechnischen Kolonnen arbeiten. Dass er mal an den Punkt kommen würde, hätte der Absolvent der Fachoberschulreife am Duisburger Berufskolleg und ehemalige Hauptschüler angesichts der Umstände nicht gedacht. Die Eltern sind getrennt und beide unverschuldet ohne Job. Und selbst leidet Giebing an einer Krankheit, die sein gesamtes Dasein beeinträchtigt: chronisch-myeloische Leukämie.

Festgestellt wurde die Krankheit „so 2011 oder 2012“, erinnert sich Giebing. Das Ganze führte dazu, dass er „einen langen Ausfall“ hatte, was sich auf Schule und Berufsausrichtung nachhaltig auswirkte „Ich war in Essen in der Uniklinik, bin jetzt langfristig in der Onkologie im Johanniter in Duisburg.“