Hier bedient der Chef : Die Beckers erfüllen Kinderträume

Moers Gaby und Jörg Becker gründeten vor einem halben Jahrhundert ihr Einzelhandelsfachgeschäft an der Friedrichstraße.

Ein anmutig wippendes Reitpferd ist Anziehungspunkt im Geschäft. „Es begleitet uns nun schon seit einem halben Jahrhundert, ist bei Kunden und Besuchern von überall her beliebt und wird von den Kindern intensiv genutzt“, erzählt Gaby Becker. Sie ist Chefin des alteingessenen Spielwarengeschäft gleichen Namens an der Friedrichstraße 65 in Moers. Am kommenden Samstag, 1. Juni, besteht das angesehene Unternehmen 50 Jahre – „und darauf wollen wir mit unseren langjährigen Stammkunden, früheren Mitarbeiterinnen und Auszubildenden anstoßen.“