Internationale Blechbläsertage in Moers : Dialog zwischen Blechbläsern und einem Akkordeon

Moers Bei den 25. Internationalen Blechbläsertagen von Moers ergänzte ein Akkordeon die Hörner in der Dorfkirche Repelen.

Im Rahmen der „25. Internationalen Blechbläsertage Moers“ fand das traditionelle „Konzert zum Karfreitag“ in der Dorfkirche in Repelen statt. Das Blechbläser-Quintett, bestehend aus den Trompetern Dirk Wittfeld und Rodion Dubirnyi, dem Posaunisten Micha Meyer, dem Hornisten Michael Hielscher und Joachim Müller an der Tuba, hatte musikalische Verstärkung nach Moers geholt. So war der Akkordeonist und Organist Silvester Pece in der Dorfkirche zu Gast – bereit zu einem Dialog der Instrumente.

Eröffnet wurde das Konzert mit der festlich barocken „Canzona“ des Venezianers Giovanni Gabrieli, bei der Silvester Pece, der im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde und an der Duisburger Abteilung der Folkwang-Universität sowie an der Musikhochschule in Detmold studiert hat, das Bläser-Quintett an der Kirchenorgel begleitete. Den weiteren Programmverlauf bestritten das Quintett und der Akkordeonist dann im stetigen Wechsel. So spielten die fünf Blechbläser etwa das schwungvolle Allegro des „Concerto a-moll“ für zwei Solo-Violinen und Streicher aus dem Zyklus „L‘estro armonico“ des Italieners Antonio Vivaldi in einer Bearbeitung für Blechbläser. Danach widmeten sich die Bläser dem portugiesischen „Fado“, amerikanischer Filmmusik und dem argentinischen „Tango Nuevo“ und spielten neben den wehmütigen, sehnsuchtsvollen und klagenden -Kompositionen „Zandunga“, „Esta Tarde“ und „La Llorona“ auch die strahlende Filmmusik „Hymn to the Fallen“ des Komponisten John Williams, der die Musik für den Film „Der Soldat James Ryan“ von Steven Spielberg geschrieben hat, für den er ebenso zahlreiche Filmmusiken komponiert hat wie für die „Star Wars“- oder „Harry Potter“-Filme, sowie den „Tango-Nuevo“-Klassiker „Oblivion“ von Astor Piazzolla.