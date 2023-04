Angebot für Senioren in Moers Grafschafter Diakonie eröffnet Tagespflege

Die Tagespflege möchte zudem die pflegenden Angehörigen entlasten. „Sie sind in der Regel an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden eingebunden in der Pflege und Betreuung ihrer Lieben. Es ist uns bewusst, dass dabei das eigene Leben zu kurz kommen kann, dass jeder Arztbesuch, jeder Einkauf und jeder Termin beim Friseur sehr schwierig oder oftmals gar nicht möglich ist aufgrund der nicht sichergestellten Betreuung“, sagt Vanessa Hülsen, die Leiterin der neuen Tagespflege.