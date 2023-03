Politik in Moers  Jürgen Harke führt die Senioren-Union Moers

Nächstes Treffen der Senioren-Union ist der monatliche Stammtisch am 13. April. „Auch die weiteren Veranstaltungen für das Jahr 2023 stehen“, blickt Jürgen Harke auf das Programm, das neben den 155 Mitgliedern auch andere Interessenten ansprechen soll. „Am 11. Mai ist eine Tagesfahrt geplant. Mit dem Bus geht es nach Rees, von dort aus mit dem Schiff nach Nijmegen. Am 25. Mai fahren wir zum Spargelessen ins Restaurant Schippers nach Alpen-Veen. Vom 20. bis 24. August unternimmt die Senioren Union eine Mehrtagesfahrt ins Erzgebirge, nach Dresden und nach Prag. Auch Nicht-Mitglieder können die Veranstaltungen besuchen und so mit der Senioren Union in Kontakt kommen. Ein Ziel des neuen Vorstands ist es, neue Mitglieder zu gewinnen.“