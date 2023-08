Kirchengemeinide in Moers Neuer Pastoralreferent an St. Josef

Ein Aufgabengebiet, das ihn auch an seinem neuen Einsatzort begleiten wird. Nach seiner Beauftragung geht Tigler als Pastoralreferent in die Pfarrei St. Josef in Moers. „Es war mein großer Wunsch, wieder an den Niederrhein zurückzukommen“, sagt der 25-Jährige. Umso mehr, als seine Partnerin als Pastoralassistentin in Xanten arbeitet. Tigler lacht und sagt: „Wir haben eine Wohnung in Issum gefunden, von dort kommen wir beide gut in unsere jeweiligen Pfarreien.“