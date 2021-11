Bauarbeiten in Moers : Der neue Bildungs-Campus besticht schon jetzt

Moers Beim Tag der offenen Tür des Berufskollegs für Technik Moers haben viele die Chance genutzt, über die Baustelle an der Repelener Straße in Moers geführt zu werden. Auch Landrat Ingo Brohl war darunter. Die Besucher zeigten sich von Architektur und Bauausführung beeindruckt.

„Man kann den Handwerker am Rhythmus des Hämmerns erkennen, weil man so lange mit der Baustelle lebt“, sagte Holger Lembken mit einem Schmunzeln am Samstag. Beim Tag der Offenen Tür, zu dem das Berufskolleg für Technik Moers eingeladen hatte, bot der Lehrer und Abteilungsleiter an, Interessierte in Gruppen über die die Baustelle des Berufsbildungs-Campus Moers zu führen. Seit Ende des Jahres 2018 entsteht es an der Repelener Straße.