Ferienprogramm im Moerser Musenhof : Handwerkeln wie im Mittelalter

Kulturpädagoge Patrick Bohndörfer und Museumsleiterin Diana Finkele freuen sich auf den Start des Ferienprogramms. Foto: Stadt Moers

Moers Am 26. Juli startet das Ferienprogramm im Musenhof. Drei Wochen lang dreht sich dann in der mittelalterlichen Lernwerkstatt alles um alte Berufe. Patrick Bohnhöfer und Diana Finkele stellten das Programm am Freitag vor.