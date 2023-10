Aktion in Moers Lions-Adventskalender ist ab sofort im Verkauf

Der Adventskalender wird in Duisburg und in Moers in einer Auflage von 8000 Stück zum Preis von fünf Euro bis zum 30. November in 47 Verkaufsstellen verkauft. Der Reinerlös beträgt 40.000 Euro und fließt zu 100 Prozent in soziale, kulturelle und Jugend-Projekte in Duisburg, Moers und am Niederrhein.