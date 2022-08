Beispiel für den Weg aus der Arbeitslosigkeit in Moers : Neuer Mitarbeiter für den Park

Info

Das Teilhabechancengesetz schafft mit zwei neuen Fördermöglichkeiten Chancen für Langzeitarbeitslose:

Teilhabe am Arbeitsmarkt Davon können Menschen über 25 profitieren, die für mindestens sechs Jahre in den letzten sieben Jahren Arbeitslosengeld II bezogen haben und in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig beschäftigt waren. Unternehmen, die unter diesen Voraussetzung Personen einstellen, können mit einem Zuschuss zum Gehalt gefördert werden.

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen Sie richtet sich an Menschen, die länger als zwei Jahre arbeitslos sind. Unternehmen, die Personen einstellen, die mehr als zwei Jahre arbeitslos waren, erhalten einen Zuschuss für 2 Jahre. Im ersten Jahr in Höhe von 75 Prozent des regelmäßig gezahlten Lohns und im zweiten Jahr 50 Prozent.

www.jobcenter-kreis-wesel.de