Kultur in Moers „Der Fall des Hauses Ascher“ als Lesekonzert

Edgar Allen Poes weltberühmter Gruselklassiker „Der Fall des Hauses Ascher“ ist am Samstag, 18. November, im Großen Saal des Alten Landratsamts, Kastell 5, in einer völlig neuen Bühnenfassung zu sehen. Als elektronisches Lesekonzert präsentieren der Schauspieler Martin M. Hahnemann und der Cellist Ralf Werner alias „Die Kulturtechniker“ ihre Version der Novelle. Bereits seit 1995 vertonen Hahnemann und Werner Weltliteratur. Sie waren in Kooperation mit dem Goethe-Institut und der Robert-Bosch-Stiftung in den USA, Island, den Benelux-Staaten, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien, Bulgarien und Island auf Tour. In NRW waren die beiden unter anderem in die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 involviert und gastierten mehrfach auf der Zeche Zollverein Essen zur Extraschicht. Der Abend im Alten Landratsamt beginnt um 19 Uhr und ist eine Kooperation des Grafschafter Museums mit der Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens. Karten für das Lesekonzert sind im Vorverkauf für 15 Euro, Abendkasse 17 Euro (inklusive eines „blutigen Rotweins“, so die Stadt), im Grafschafter Museum, in der Bibliothek Moers, bei Thalia Moers sowie in der Barbara Buchhandlung erhältlich.