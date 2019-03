Der ehemalige Botschafter Israels sprach beim Stadtkirchengepräch: Avi Primor: Ohne Frieden überleben wir nicht

MOERS Avi Primor, ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland, hat bei seinem Moers-Besuch ein Mammutprogramm absolviert. Nach dem Besuch des Mercator-Berufskollegs war der Vortrag beim Stadtkirchengespräch der Abschluss.

Unter dem Blickwinkel „unvollendet“ erlebte das Publikum immer wieder neue Blickwinkel und Sichtweisen, die einmal mehr Erklärungen für die Entwicklung in Israel gaben. Ihm sei es eine Pflicht zu sagen, wie sehr Deutschland am Aufbau Israels beteiligt gewesen sei. Er erinnerte an die Templer-Bewegung, an Adenauer, der gemeinsam mit Ben Gurion einen Versöhnungsprozess eingeleitet habe. „Wir wollten damals überleben und brauchten unbedingt Investitionen für unsere Volkswirtschaft“, so der heute 84-Jährige über das dann nachfolgende Wiedergutmachungsabkommen mit Dienstleistungen, Exportgütern und Zahlungen. „Alles aus Deutschland“, so Primor. Über die Handhabung von Maschinen entwickelten sich eine neue Beziehungen zwischen Deutschen und Israelis. „Ohne einen Frieden mit den Deutschen könnten wir als israelischer Staat nicht überleben“, so Primor.