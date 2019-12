Humor in Moers : Der Comedy Salon in Weihnachtsstimmung

Vier Comedians sind am Mittwochabend beim Comedy Salon im Bollwerk aufgetreten. Die Veranstaltung war ausverkauft, das Publikum begeistert. Johannes Flöck moderierte die Show und hieß seine Bühnenkollegen Christian Schulte-Loh, Robert Alan und Özgur Cebe herzlich willkommen.

Mit besinnlichen Gedanken über das Wichteln – das übrigens nichts mit Gewicht zu tun hat – und Schrottwichteln brachte er Weihnachtsstimmung in die Halle. Ansonsten sinnierte er über das tägliche Leben: Wie viel Alkohol muss in der Luft sein, wenn man sich nach dem Trinken draußen schlagartig noch betrunkener fühlt? Warum lässt die Sehstärke im Alter nach und warum kompensieren viele dies mit einem offenstehenden Mund? Zwar unverheiratet, aber „ehrenamtlich in einer festen Beziehung lebend“ weiß er, dass Frauen „einen anderen Zugang zum Alter“ haben als Männer. Aber Alter ist ohnehin relativ. Das gilt auch für Größe, meint Bühnenkollege Christian Schulte-Loh. Er ist der längste Comedian in Deutschland und in England, wo er regelmäßig auftritt. Mit zwei Metern wird Christian Schulte-Loh oft einfach so von fremden Leuten angesprochen, „als wär’ ich eine Sehenswürdigkeit“.