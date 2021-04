Moers : Der Bürgerpark Schwafheim wächst

Moers Der Verein „Pflanz einen Baum“ hat sieben weitere Bäume für den Bürgerpark gespendet. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege übernimmt die Stadt.

In diesem Winter hat „Pflanz einen Baum“ sieben weitere Bäume für den Bürgerpark gespendet. Die dreijährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege übernimmt die Stadt. Gepflanzt wurden zwei Kirschen als Eingangstor des Bürgerparks am Länglingsweg. Diese werden als besonders klimaresistent eingestuft. In der Versickerungsmulde am Parkplatz stehen nun fünf Kopfweiden als typisches Gehölz des Niederrheins.