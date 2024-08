Pedro Soler ist gestorben Trauer um einen großen Flamenco-Gitarristen

Pedro Soler, den großen französischen, damals schon 85-jährigen Flamenco-Gitarristen dabei zu beobachten, wie er sich als hochbetagter Musik-Fuchs auf ungewohntes Terrain an die Seite seines auf dem Cello grandios improvisierenden Sohnes Gaspar Claus begibt, ist ein Hochgenuss. Ein musikalisches Abenteuer. Weil es zum einen zeigt, wie sehr Pedro Soler mit seiner Gitarre verwachsen und wie sehr er in der stolzen Tradition des Flamencos verwurzelt ist. Und weil es zum anderen den Stolz des Vaters auf den nicht minder talentierten Sohn zum Ausdruck bringt. Solers Blicke bei diesem Konzert sagen so etwas wie: Wenn ich sterbe, wird mein musikalisches Schaffen in ihm weiterleben. Kann es etwas Schöneres für einen Künstler geben?