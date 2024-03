Demo in Moers Ein Licht gegen Rassismus und für die Demokratie

Die Initiative „Moers ist bunt, nicht braun“ ruft für Samstag, 16. März, 18 Uhr zu einer Kundgebung unter dem Motto „Ein Licht gegen Rassismus und für die Demokratie“ am Alten Landratsamt in Moers auf. Es gehe darum, Haltung zu zeigen „gegen Diskriminierung, Rassismus und Hass in dem wir ein Licht der Hoffnung zeigen“, heißt es im Aufruf. Redner sind Bundestagsmitglied Jan Dieren, Doro Laakmann (Grüne), sowie Vertreter des Bunten Stammtischs Moers und von „Aufstehen gegen Rassismus Niederrhein“. Teilnehmer werden gebeten, Kerzen, bunte Lichter oder andere Leuchtmittel mitzubringen, „damit für alle ein Licht aufgeht“.