Arbeiten in Moers : Defekte Gasleitung in der Innenstadt repariert

Defekte Gasleitung in der Innenstadt repariert

Arbeiten in Moers

Bauarbeiten in der Innenstadt. Foto: NN/n.n.

Moers Bei einer der routinemäßigen Untersuchungen der Gasleitungen haben Prüfer der Enni Energie & Umwelt am Montag auf der Steinstraße in Nähe zum König-Friedrich-Denkmal eine undichte Stelle entdeckt.

Die betroffene alte Stahlleitung habe das Team der zuständigen technischen Führungskraft, Jörn Rademacher, noch am Montag abdichten können, heißt es. Die komplette Reparatur wird aber noch bis zur nächsten Woche dauern. „So etwas ist nicht besorgniserregend und gehört für uns Techniker zum Tagesgeschäft. Da unsere Monteure das Kopfsteinpflaster aufnehmen und den direkten Baustellenbereich vor dem Fotostudio Barth absperren mussten, fallen Arbeiten in einer Fußgängerzone aber besonders auf“, so Rademacher.