Defekte Anzeigen in Moerser Innenstadt Grafschaft wollen Parkleitsystem abstellen

Die Fraktion „Die Grafschafter“ will in Zukunft auf das Dynamische Parkleitsystem in der Moerser Innenstadt verzichten. Dieses, heißt es, werfe mittlerweile nämlich mehr Fragen auf, als dass es Hilfestellung gibt.

27.02.2024 , 17:30 Uhr

Kurios: die halb digitale, halb analoge Anzeigetafel an der Ecke Unterwall-/Niederstraße. Dort wurde im unteren Bereich ein Schild mit der Aufschrift „Frei“ mit Draht angebracht. Foto: Claus Peter Küster

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers