Kultur in Moers : Das W lädt zur „Eigentümerversammlung“ ein

Ulrich Greb und Viola Köster vom Schlosstheater sowie Projektleiterin Judith Schäfer bei der Eröffnung von „Das W – Zentrum für urbanes Zusammenleben“ im Wallzentrum im Juli 2019. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Das Wallzentrum ist Außenstelle des Schlosstheater Moers. Am Sonntag endet die Reihe „Stadt machen“.

Am Sonntag, 20. März, 11 Uhr, endet die Reihe „Stadt machen“ im Moerser Wallzentrum. Geplant ist eine sogenannte Eigentümerversammlung, bei der Schauspieler Patrick Dollas in die Rolle des Verwalters Peer Walter schlüpft. Im Verlauf der zweistündigen Veranstaltung übernimmt er eine weitere Rolle. „Wir möchten eine neue Form der Beteiligung etablieren“, so Dollas über das Theaterformat. Bürgerbeteiligung soll am Beispiel Innenstadt erlebbar gemacht werden, inklusive praktischer Empfehlungen. Gewünscht ist daher aktives Mitmachen des Publikums.

Gezeigt werden kann im Nachgang, was jeder Moerser, jede Moerserin bereit ist, für das Eigentum, nämlich die Stadt Moers, zu tun und wie anders sich Bürgerbeteiligung aufstellen kann. Bei Umfragen von Patrick Dollas in der Innenstadt gaben ältere Personen an, sich finanziell zu beteiligen, während die jüngere Generation ihr Engagement für das Projekt in Aussicht stellte.

In der Vergangenheit konnte in Kooperation mit den evangelischen Kirchenkreisen am Niederrhein, Dinslaken, Duisburg und Wesel über das „Laboratorium“ das Moerser Publikum ein umfangreiches Bildungsprogramm erleben. Zu ausgesuchten Themen wie Bürgerräte und Innenstadtentwicklung wurden für diese Reihe Referenten wie Architektin und Stadtplanerin Gabu Heindl, Linus Strothmann oder der Stadtplaner Klaus Selle eingeladen.

„Durch die umfangreichen Kanalsanierungsmaßnahmen des Dienstleisters Enni bietet sich das Thema an“, so Dieter Zisensis über das Experiment, wie sich Bürger aktiver einbringen können. „Die Innenstadt ist als öffentlicher Raum für alle da, so dass die Funktion einer Stadt vor diesem Hintergrund neu diskutiert werden kann“, so Zisensis. Gäste können, wie bei einer Eigentümerversammlung, Wünsche formulieren, über die dann abgestimmt wird. Dabei soll auch klar werden, welche gestalterische Fragen vor Ort drängen, welche Wünsche und Bedürfnisse vorliegen und wie sich Menschen zum Eigentum positionieren.

In der Vergangenheit konnte das Publikum im „W“ im Wallzentrum eine Reihe von Veranstaltungen erleben. Neben der Präsenzveranstaltung wurden coronabedingt Online-Formate angeboten. Im Schnitt besuchten rund 30 Personen die Veranstaltungen im Wallzentrum. Im Juni schließt das „W“, weil es keine weiteren Fördermittel für das Projekt gibt.