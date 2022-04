Angebote für Kinder- und Jugendliche : Das steckt im Kulturrucksack 2022 in Moers

Moers Kinder und Jugendliche erhalten mit Förderung des Landes Zugang zu Kunst und Kultur – und das schon seit zehn Jahren.

Zehn Jahre „Kulturrucksack NRW“, das sind zehn Jahre vom Land geförderte Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren in inzwischen 245 Kommunen. Moers war von Anfang an dabei und hat auch in diesem Jahr seinen „Kulturrucksack“ prall gefüllt. Gemeinsam mit Einrichtungen der offenen Kinder-und Jugendarbeit kann die Stadt diesmal 13 attraktive Projekte anbieten. Am Mittwoch stellten Eva Marxen und Katja Roters vom städtischen Kulturbüro, Kulturdezernent Wolfgang Thoenes, sowie Vertreter der beteiligten Einrichtungen das Programm bei einem Pressegespräch im Kinder- und Jugendzentrum Zoff vor.