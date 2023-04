19 Bands, Singer und Songwriter aus NRW Das sind die Stars beim Moerser „Rock-it!“-Festival

Vorzeigeschwiegersöhne (Oberhausen, Essen), Samstag, Kneipe Die Vorzeigeschwiegersöhne sind Leo und Lars, beste Freunde, die sich schon seit zehn Jahren kennen und seit 2015 in unterschiedlichsten Konstellationen gemeinsam auf der Bühne stehen. In den nahezu ausschließlich deutschsprachigen Texten geht es um die Dinge, die einen vermeintlichen Vorzeigeschwiegersohn nun mal so beschäftigen: vor allem die Liebe.