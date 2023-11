Auszeichnung fürs Ehrenamt Das sind die neuen Moerser Schlossordensträger

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“: Mit einem Songtext von Udo Jürgens begann Otto Laakmann vor 50 Gästen seine Laudatio auf Karl-Heinz Theußen. Am 2. November feierte der Geschäftsführer des SCI Moers seinen 66. Geburtstag. Geboren am 2. November 1957 in Meerbeck, wuchs er in der Bergarbeitersiedlung auf, bekam über Axel Sandhofen und Hans-Gerd Rötters Kontakt zur Sozialdemokratie und arbeitete aktiv im CVJM mit. „Die gelebte christliche Orientierung war der Grundstein für Deine späteren sozialen Aktivitäten“, sagte der Laudator über den Geehrten.