Karneval in Moers Das sind die neuen Humorica-Senatoren

„Auf wen treffen die Deutschen im Achtelfinale?“, fragte Comedian Thorsten Bär, der in seine neue Rolle als „Kreisligatrainer Uwe“ geschlüpft war. Die Antwort gab der Hamburger im Saal des Schwafheimer Hotel-Restaurants Schwarzer Adler gleich selbst: „Auf das Flugpersonal.“ Der Comedian hat mit seinem trockenen, norddeutschen Humor in der Kunstfigur „Kreisligatrainer Uwe“ sein Alter Ego gefunden, das er in den letzten Monaten zur Perfektion – oder besser gesagt zur „Nicht-Perfektion“ – entwickelte. Mit langen Haaren und blauem Trainingsanzug aus den 1970er Jahren steht er am Rand des Spielfelds, wie zu Zeiten, als Deutschland im Fußball noch eine sichere Bank war, um so die Lacher auf seine Seite zu haben, in Moers die Lacher von 90 Narren.