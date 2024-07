Kunst-Neustart in Moers Das Seewerk lädt zur ersten Kunstschau seit 2022 ein

Nach einem Jahr Pause öffnet das Seewerk in Kapellen wieder für die Kunstfreunde in Moers und in der Region. Der Düsseldorfer Bildhauer Wasa Marjanov zeigt in der Halle der früheren Dujardin-Fabrik seine Welt als künstlerischer Grenzgänger zwischen Bildhauerei, Architektur und Theater. Es ist die erste Einzelausstellung des Künstlers am Silbersee. Einige seiner Werke wie zum Beispiel das „Theatron“ waren dort aber bereits in Gruppenausstellungen zu sehen. „Die gemeinsame Ausstellung war schon seit längerem geplant. Es ist uns immer etwas dazwischen gekommen“, berichtet Wasa Marjanov, dessen Arbeiten in vielen Ausstellungen, Museen und Galerien zwischen Duisburg und München das Publikum begeisterte.