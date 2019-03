Unsere Woche : Das richtige Zeichen!

Moers Liebe Mitmoerser, es kommt glücklicherweise nicht oft vor, dass ich mich für das, was in meiner Heimatstadt geschieht, schäme. In der vergangenen Woche war es aber so: Erneut haben Unbekannte Stolpersteine in Vinn mit Farbe beschmiert und Hauswände und Mauern mit Hakenkreuzen und Parolen wie „Islam tötet“ besprüht.

Geschändet wurden wieder Stolpersteine, die an der Blumenstraße und Filderstraße an Opfer der Nationalsozialisten erinnern. Das ist bereits der vierte Vorfall dieser Art seit Verlegung der Steine Ende Mai 2018. Ich frage mich, was in den Köpfen solcher Täter vorgeht. Man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, aber es steht zu befürchten, dass sie auch beim vierten Mal nicht verstanden haben, dass sie mit dem, was sie da tun, genau das Gegenteil von Hass und Wut erzeugen: nämlich Solidarität und Zusammenhalt.

Im August vergangenen Jahres rief das Moerser Bündnis für Toleranz als Reaktion zu einer Demonstration auf, und auch am vergangenen Donnerstag – am internationalen Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminierung – sind wieder Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Hass und Hetze und eine zeitgleich geplante Veranstaltung der AfD zu demonstrieren. Das war der Tag, an dem ich wieder stolz war auf die Grafenstadt. Die Moerser haben ein Zeichen gesetzt. Das richtige! Alle Schmierereien wurden von Aktiven des Vereins „Erinnern für die Zukunft“ sofort entfernt – sie strahlen jetzt heller als vorher. Und am 27. Mai wird der nächste verlegt!