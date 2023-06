Kostenloses Festival in Moers Was Besucher beim Cosmo-Festival erwartet

„We are back! Wir sind zurück!“ – unter diesem Motto veranstaltet der Moerser Verein „Cosmo“ am 26. August sein zweites großes Musikfestival auf dem Parkplatz vor dem Enni-Sportpark in Moers-Rheinkamp. Am Mittwoch stellten der Vereinsvorsitzende Thomas Locker und seine Mitstreiter das Programm im Moerser Jugendkulturzentrum „Bollwerk 107“ vor.