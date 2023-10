Enni sammelt Herbstblätter ein Mobiles Laubmobil wieder in Moers unterwegs

Die Laubsammlung läuft bis zum 9. Dezember. Der Startschuss fällt am 23. Oktober am Sammelplatz auf dem Parkplatz vor der Eishalle Solimare an der Filder Straße. Dienstags steht das Laubmobil am Meerbecker Marktplatz an der Lindenstraße, mittwochs am Parkplatz des Kapellener Henri-Guidet-Zentrums, donnerstags am Kirmesplatz am Länglingsweg in Schwafheim, freitags am Parkplatz des Schulzentrums Rheinkamp und samstags im Wendekreis am Ende der Schillerstraße in Eick.