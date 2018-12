Wir haben die wichtigsten Ereignisse aus dem Jahr 2018 in Moers in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Am 18. Januar fegt das Sturmtief Friederike durch die Grafschaft, Bäume knicken um, Ziegel werden von den Dächern gerissen, Busse fallen aus, die Nordwestbahn stellt den Verkehr zwischen Duisburg und Xanten ein. An der Venloer Straße in Moers stürzt ein Baum auf ein fahrendes Auto. Der Fahrer (56) wird eingeklemmt und schwer verletzt.