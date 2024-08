Alpaka-Nachwuchs in Moers Theo mischt bereits die Herde auf

Zuckersüßer Nachwuchs im Moerser Streichelzoo: Bereits am 20. Juli wurde ein Alpaka-Junges geboren. Anders als im vergangenen Jahr sei die Geburt reibungslos verlaufen, berichtet Markus Niewerth, Vorsitzender des Fördervereins Streichelzoo Moers. Das junge Fohlen habe bereits kurz nach der Geburt mit allen vier Beinen sicher auf dem Boden gestanden, so Niewerth. Alpaka-Mutter Tara ist zum ersten Mal Mutter geworden. Der Kleine hört auf den Namen Theo und mischt bereits schon jetzt die Herde kräftig auf. Tara kümmere sich fantastisch um ihren Nachwuchs, so Niewerth. Die übrigen Alpakas Clara, Chica, Lou und allen voran die im vergangenen Jahr geborene Lynn hätten Theo liebevoll in die Herde aufgenommen, heißt es weiter. Derweil bitten Enni als Betreiberin und der Förderverein Streichelzoo-Besucher noch einmal ausdrücklich darum, die Tiere nicht zu füttern: „Sie werden ausgezeichnet versorgt“, sagt Niewerth.