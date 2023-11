Karneval in Moers Die neue Präsidentin der KG Fidelio

Moers · Die älteste große Karnevalsgesellschaft der Grafschaft wird erstmals von einer Präsidentin geführt: Stefanie Polotzek. Sie hat in der familiär geführten Gesellschaft gleich mehrere Funktionen inne. Was sie am Karneval schätzt.

22.11.2023 , 20:00 Uhr

Stefanie Polotzek mit dem Prinzenpaar Manuel I. und Melanie I. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich